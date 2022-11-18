Магнитогорск, Челябинская область, , 11:03 — REGNUM ​​​​​В Магнитогорске Челябинской области местный житель убил свою супругу и ранил сына. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Мужчина с ножом

Преступление было совершено днём 17 ноября. По данным следователей, в ходе бытового конфликта пьяный гражданин зарезал женщину и затем нанёс ножевые ранения трёхмесячному сыну.

Медики оказали ребёнку помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Нападавший пытался покончить с собой. Медики оказывают ему помощь.