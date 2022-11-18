Стокгольм, 18 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Согласно данным радиостанции Ekot, дети в Швеции значительно чаще употребляют антидепрессанты по сравнению с детьми в Норвегии и Дании.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Депрессия

Так, в прошлом году 15 из 1000 шведских детей принимали антидепрессанты. Такой же показатель в соседних скандинавских странах составлял 4 из 1000.

Йохан Ройтфорс, работающий в Центре наркоэпидемиологии при Каролинском институте, вместе с коллегами-исследователями изучил статистику в период с 2007 по 2017 год. Исследование показывает, что в Швеции постоянно назначают больше психиатрических препаратов, чем в соседних странах, и что разница со временем увеличивается.

В то же время отмечается, что количество выписанных антидепрессантов может быть связано с высоким качеством психиатрии в Швеции.