Донецк, 18 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка был произведён бандеровцами в 10:53 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

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