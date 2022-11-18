Донецк, 18 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Назначение депутата Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) вполне закономерно. Об этом заявил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка, комментируя указ о новых членах СПЧ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

По мнению Бидёвки, включение представителя ДНР в состав СПЧ говорит о закономерной интеграции ДНР в общественно-политическое пространство России.

«Поскольку здесь, работая с населением много лет в условиях военных действий, очень тонко чувствуешь потребности людей. Думаю, что это позволит рассматривать некоторые вопросы с нового ракурса, что очень важно», — цитирует Бидёвку «Донецкое агентство новостей».

ИА REGNUM сообщало, что в обновлённый состав Совета по правам человека при президенте России вошли военный корреспондент Александр Коц, а также несколько общественников, в частности, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Из состава Совета были исключены журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе.

Читайте также: Песков прокомментировал указ Путина о новых членах СПЧ