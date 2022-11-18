Стокгольм, , 11:15 — REGNUM Практически все молодые люди, приговоренные в Швеции к лишению свободы за насильственные преступления, имеют медицинский диагноз. Об этом свидетельствует новое исследование Гётеборгского университета, передает радиостанция SR.

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Согласно исследованию, у 97% заключенных был какой-либо психиатрический или нейропсихиатрический диагноз.

По словам профессора психологии Евы Биллстедт, которая является одним из ученых, проводивших исследование, более 40% из них имели проблемы с СДВГ, а 80% были подвержены той или иной форме зависимости.

«Мы полагает, что такие данные являются сенсационными», — призналась ученый.

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