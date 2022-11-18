Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Турция регулярно отгоняет десятки тысяч афганских иммигрантов от границы с Ираном или напрямую отправляет их обратно в Афганистан. Об этом заявляет международная организация Human Rights Watch.

Афганские беженцы Hashoo Foundation USA

Организация опубликовала отчёт, в котором говорится, что Турция усилила запрет на пересечение границы и депортацию афганских иммигрантов после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

HRW обнаружило, что Турция помешала ряду афганских граждан, прибывших в страну, зарегистрироваться в отделении ООН.

В отчёте указано, что Турция часто не даёт афганским мигрантам, которым грозит неминуемая депортация, шанс подать заявление на получение убежища.

Департамент иммиграции министерства внутренних дел Турции заявил, что большинство из 238 448 нелегальных иммигрантов, которым был запрещён въезд в страну, были гражданами Афганистана.

Турция сообщила, что за последние восемь месяцев она отправила самолётами в Кабул 44 768 афганских беженцев, что, по данным Human Rights Watch, свидетельствует о 150-процентном увеличении по сравнению с прошлым годом.

И это несмотря на то, что подобные действия запрещены Европейской конвенцией о правах человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о беженцах 1951 года.