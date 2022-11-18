Кишинёв, 18 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не против быть «врагом» в глазах представителей руководства страны, но призывает их создать единый фронт с оппозицией. Об этом он заявил 17 ноября на телеканале №4.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Соберите всех, без меня, раз я враг и против меня вы возбуждаете уголовные дела, но позовите остальных, того же [мэра Кишинёва Иона] Чебана, [бывшего премьер-министра Молдавии Иона] Кику, других, и обсудите, как действовать дальше», — сказал Додон.

Он призвал создать правительство национального консенсуса, которое выведет страну из кризиса. Додон заявил, что, будучи у власти в такой ситуации, поступил бы именно так, но он уверен, что действующий президент Майя Санду этого не сделает.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и «Измене родине». Бывший президент призывает оппозицию объединиться, чтобы снести действующую власть.