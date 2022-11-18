Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января 2023 года планирует начать рассмотрение спора компании «Фэирвинд Рус» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» из дивизиона Siemens Energy. С последней требуют более 361 млн рублей, которые фигурируют как долг и неустойка, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд еще в конце октября 2022 года. Дело принято судьей Сухаревской. Сумма исковых требований — 361 317 126,38 рубля. Судья потребовала к дате заседания «провести сверку расчётов задолженности».

К этой же компании с иностранными собственниками имеет претензии и мурманское общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Кола» из дивизиона энергогруппы «Энел Россия». В основе спора лежит контракт на поставку оборудования для ветропарка «Кольская ВЭС». Истец среди прочего требует взыскать почти 23 млрд рублей убытков. Слушания по делу назначены на 23 ноября 2022 года.

Напомним, 17 ноября 2022 года стало известно, что немецкий концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. О планах свернуть работу компания заявила ещё в мае 2022 года. На сегодня на рассмотрении арбитражей России находятся иски к компаниям из дивизиона Siemens, связанные с односторонним разрывом контрактов.