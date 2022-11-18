Стокгольм, 18 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Турецкое СМИ, которое проводит политику президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана, следило за критиками режима в Швеции. Об этом 18 ноября пишет шведская газета DN.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По данным издания, еще в ноябре турецкая газета Daily Sabah опубликовала имена, фотографии и адреса пяти человек в Швеции.

Ранее Центр курдского демократического общества (NCDK) в Стокгольме посетили люди, которые утверждали, что являются курдами, проживающими в Финляндии. Позже выяснилось, что они работали на лояльную режиму газету Daily Sabah.

Журналист Sabah, написавший статью о NCDK, не только пренебрежительно отозвался о шведских курдах. Редакции DN известно, что он также следил за людьми в Греции, Дании и Германии.

Таким образом, турецких журналистов обвинили в шпионаже.