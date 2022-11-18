Москва, , 11:37 — REGNUM В мире наблюдается тенденция повышения надзора за криптовалютными рынками в целях защиты инвесторов, предотвращения краж и банкротств бирж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

Криптовалюта

«В США готовится большой пакет поправок, связанных с налоговой отчетностью по сделкам с криптовалютой и регулированием стейблкоинов, — сказала она. — Эти поправки усиливают требования как к эмитентам, так и к биржам. Важно предотвратить риски, связанные с отмыванием денежных средств (за счет внедрения требований ПОД/ФТ к любым лицам, которые оказывают услуги в сфере криптоэкномики) и размыванием налоговой базы (за счет отчетности в налоговую по сделкам). Кроме того, необходимо минимизировать возможность кражи средств, к примеру с помощью раздельного хранения средств биржи и средств пользователей биржи, а также усилить требования к самим биржам. Проблемы в сфере обращения криптовалют существуют, этот рынок довольно молодой. Законодательство и специальные требования в отношении криптобирж и гарантий для их клиентов еще находятся в стадии развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский объяснил, как крах криптобирж угрожает стабильности американского финансового рынка.