Стокгольм, 18 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Почти половина детских групп в дошкольных учреждениях Швеции переполнены. Это касается как самых маленьких, так и детей чуть постарше. В свою очередь Ассоциация учителей Швеции требует ужесточения законодательства в этом вопросе, передает телеканал SVT.

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

«Ясно, что одних лишь руководящих принципов недостаточно», — заявила в эфире телеканала председатель профильной организации Йоханна Яара Остранд.

Целых 48% детских групп в дошкольных учреждениях переполнены. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Ассоциации учителей Швеции.

«Есть группы, где детей в два раза больше, чем максимальное количество, указанное в рекомендациях», — отметила Остранд, напомнив, что руководящие принципы были приняты еще шесть лет назад.