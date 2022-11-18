Владивосток, 18 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 18 ноября навестил в окружном госпитале бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации в защиту Донбасса.

Mil.ru Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ

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«Наши ребята из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ проходят лечение. Именно они, будучи ещё совсем недавно гражданскими жителями, дали отпор опытному противнику под Павловкой. Все чувствуют себя хорошо. Передают приморцам большой привет! Несколько человек попросились на долечивание домой — во Владивосток, согласовали их отправку, совсем скоро они увидятся с родными.

Мы же продолжаем поддерживать наших бойцов всем необходимым. Сейчас в пути два «Урала» с оборудованием и гостинцами. Это то, что просили ребята с передовой. Скоро груз будет доставлен», — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб призванный из Магадана Баранов Антон.