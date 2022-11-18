Стокгольм, , 11:07 — REGNUM В Швеции необходимо усилить готовность в больницах и создать больше мест для ухода в случае возникновения кризисов или войн. К такому выводу приходят члены правительства в своем бюджете на 2023 год, передает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На эти цели правительство Швеции заложило 120 миллионов долларов. По данным Профильной организации органов муниципального и областного управления, затраты в первичном медико-санитарной звене и стоматологической помощи недостаточны.

Однако журналисты пишут, что, если ознакомиться с бюджетом, то в ближайшие годы на подготовку к кризисам и войнам в бюджетах ежегодно будет откладываться больше денег.

Среди прочего, будет создано больше укомплектованных медпунктов, а больницы станут более надежными в эксплуатации. Национальному совету здравоохранения и социального обеспечения теперь поручено подготовить несколько документов, которые помогут региональным властям в этой работе.