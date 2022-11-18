Москва, 18 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Своими действиями США будто бы испытывают терпение Пхеньяна. Россия наблюдает за этим с тревогой, заявил 18 ноября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Он отметил, что Москва следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР. Россия выступает за выработку некой схемы движения вперёд и отхода от постоянного повторения конфронтационной спирали.

«США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь», — сказал Рябков. «Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим», — добавил он.

По словам российского дипломата, по инициативе Вашингтона свёрнута работа в тех форматах, которые раньше применялись в тематике денуклеаризации Корейского полуострова.

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