Москва, , 10:56 — REGNUM Футбольная Национальная Лига (ФНЛ) начнёт процедуру лицензирования клубов из Крыма и Севастополя в феврале 2023 года. Об этом 18 ноября заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

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«Сейчас идёт процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Он добавил, что это нужно для прохождения процедуры лицензирования, которая начнется в феврале 2023 года.

Также он напомнил, что в конце августа из Крымского футбольного союза поступило письмо с просьбой рассмотреть участие крымских клубов в Первой и Второй лигах. После этого была создана экспертно-аналитическая группа, которая провела несколько совещаний.

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