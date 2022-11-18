Югорск, Югра, 18 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) произошла крупная коммунальная авария по причине пожара в здании котельной. В зону отключения тепла попали три социально-значимых объекта, а также 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1054 человека, в том числе 254 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные

В управлении МЧС по ХМАО развёрнут межведомственный оперативный штаб, который координирует работы по ликвидации последствий пожара и оказанию помощи населению.

В целях безопасности жителям Югорска рекомендуется обесточить электробытовые приборы для исключения их поломки при возможных скачках напряжения в электросети.

Сообщение о возгорании в котельной в Югорске поступило в дежурную часть 18 ноября в 09:30 (07:30 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри здания на площади 20 кв. м.

«Из здания эвакуировано два человека, есть пострадавшие. На данный момент открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Прокуратура ХМАО проверит исполнение законодательства о соблюдении пожарной безопасности на модульной котельной по ул. Калинина в Югорске, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.