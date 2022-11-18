Москва, , 11:20 — REGNUM Мир выберется из продовольственного кризиса не в ближайшее десятилетие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Кризис Publicdomainpictures.net

«До 2030 года угроза голода не исчезнет, поскольку в мире уже сейчас насчитывается 8 млрд человек, а темпы роста производства продовольствия отстают и будут отставать от темпов роста населения как минимум до середины XXI века, — сказал Гусев. — В 2023 году продовольственный кризис в мире только усугубится, поскольку не до конца преодолены сбои в логистических цепочках, вызванные пандемией коронавируса, нет обозримых сроков урегулирования ситуации на [территории б. УССР], влияющей на устанавливаемые Западом значительные санкционные препятствия для поставок из России (по ряду культур российские производители занимают до 30 и более процентов мирового рынка сельхозпродукции), и все еще не созданы эффективные механизмы борьбы со спекулянтами на рынке продовольствия на международном уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что глобальный продовольственный рынок избежит спекулятивного разгона в 2023 году, если ставки ФРС и ЕЦБ останутся на нынешнем уровне в 2-3%.

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