Уфа, 18 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. 14 детей-сирот получили ключи от своих квартир после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

(сс) Rowan Peter Квартиры

Сотрудники прокуратуры Бурзянского и Бакалинского районов, г. Октябрьский провели проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

В ходе проверки они установили, что 14 граждан, оставшихся без попечения родителей, были поставлены на учет в качестве лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом администрации районов не приняли меры по обеспечению их жильем, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры обратились в суд с исками об обязании муниципалитетов предоставить сиротам жилые помещения. Суд согласился с доводами прокуроров и удовлетворил их требования в полном объёме.

«Благодаря вмешательству прокуратуры новоселам вручены ключи от благоустроенных квартир», — сообщили в пресс-службе.

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