Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Мобилизованные предприниматели Петербурга получат отсрочку по погашению задолженности за коммунальные услуги. О принятых мерах поддержки 18 ноября рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за коммунальные услуги

В отношении предпринимателей, которые призваны в ходе частичной мобилизации, в правительстве Петербурга рекомендуют не применять меры взыскания задолженности по платежам за коммунальные услуги, не начислять пени за несвоевременную оплату.

Также в Петербурге введут мораторий на расторжение договоров аренды госимущества, которые были заключены мобилизованными предпринимателями с комитетом имущественных отношений и другими государственными учреждениями и предприятиями.

«Разработали пакет мер поддержки для мобилизованных предпринимателей. Мы поможем призванным сохранить дело, в которое вложены силы и душа, — сообщил Беглов. — Продолжаем поддерживать и семьи мобилизованных. Их взяли под опеку в первую очередь. К каждой ситуации подходим индивидуально».

Смольный позаботится и о сохранении занятости в городе. Организациям, в которых из-за мобилизации освободились рабочие места, помогут заполнить имеющиеся вакансии. Все эти меры будут действительными для мобилизованных на период службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Смольный предоставит отсрочку мобилизованным инвесторам по оплате арендных договоров. Для получения надо предоставить подтверждающие мобилизацию документы.