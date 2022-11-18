София, 18 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Болгарии средняя цена на централизованное водоснабжение на протяжении последних нескольких недель выросла на 34%. Об этом со ссылкой на заявление представителей Комиссии по энергетическому и водному регулированию страны (КЭВР) сообщает софийская газета «Факты».

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По словам экспертов, сложившаяся ситуация связана с ростом стоимости обслуживания обветшавших местных водопроводных систем, а также общими изменениями на мировом энергетическом рынке.

«Баланс между интересами потребителей и интересами водоснабжающих организаций является сложным, но КЭВР делает все возможное для обеспечения доступа населения к воде», — говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день более 20% населения Болгарии не могут своевременно платить за услуги водоснабжения. При этом около 10% жителей страны вообще не имеют доступа к централизованной системе подачи питьевой воды.