18 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что республиканцы в палате представителей Конгресса США предложили провести проверку денег, которые американские власти выделили киевскому режиму.

Мирослава Романенко, , 11:53 — REGNUM Республиканцы в палате представителей Конгресса США предложили провести проверку денег, которые американские власти выделили киевскому режиму. Об этом заявила 17 ноября член нижней палаты законодательного органа Штатов Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия).

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Конгрессмены попросили предоставить в течение двух недель документы и материалы, которые касаются материальной и военной помощи Киеву, выделенной при администрации Джо Байдена.

По словам Грин, граждане США заслужили знать, почему «заработанные упорным трудом налогоплательщиков» деньги расходуются на страну, которая не является даже членом Североатлантического альянса.

«Я призываю провести аудит выделенных [киевскому режиму] средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — сказала Грин.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что даже если аудит проведут, то это не приведет в итоге ни к какому результату. Другие позитивно отнеслись к внутриполитическим разборкам, которые назревают в Штатах. Иные считают, что республиканцами движет то, что они ничего не получили от выделенные Киеву средств, а хотелось бы.

«Надеюсь, они там сожрут друг друга за эти проклятые деньги», — с сарказмом отметил Magicme.

«В карманах республиканцев эти деньги смотрелись бы лучше, думают республиканцы. Кто из них прав? Пусть решает американский народ!» — пишет «Наблюдатель о наблюдениях».

«Аудит? Какой аудит? Что это она себе позволяет? Неужели она не верит джентльменам на слово? Как такое возможно?» — иронизирует Maxim Z.

«Ага, найди теперь эти деньги, их давно по карманам растащили…» — отреагировала Галина.

«Не делились с ними, а им обидно», — добавила Оленька.

«Был аудит неправомерного использования средств американских налогоплательщиков в Афганистане. И что это изменило?» — задалась вопросом Мария Л.

«Да ничего не будет, как всегда. Прокричат, им на лапу сунут, и всё устаканится», — комментирует Александр.

«Будут изображать кипучую деятельность. И всё», — отметила Людмила.

«Согласна. Шумиху разведут, и только. Там все погрязли в коррупции», — согласился V. N.

«Как пауки в банке жрут друг друга. И это хорошо. По-другому гегемона не развалить», — добавил Konstantin.

«Ворон ворону глаз не выколет. Будьте мудрей, неужели они там так тупы, чтоб себя судить и свой ВПК?! Это всё шоу для бедных», — считает Bacek108.

«[Представители киевского режима] думали, что будут тянуть деньги со всех без конца. Не получится!» — отреагировала «Россия».

Владимир Зеленский и Джо Байден Администрация киевского режима

«Больше похоже на популизм со стороны республиканцев», — пишет Nastena N.

«Нормальный популизм, чтоб Байден похуже спал…» — с сарказмом ответил ей Стас Н.

«Республиканцы хотят свою долю. Потом снова будут рассказывать сказки про небрежного клерка, поставившего не там запятую или пририсовавшего лишний нолик», — написал один из участников обсуждения.

«Вряд ли кто-то сядет… Схема простая. Выделяют 100 млн. 30 млн остается у того, кто выделил. В 90-е годы это называли «откат». А остальное распиливают на [территории б. УССР]. До фронта доходит 10 млн. Наверно, у банкиров дела стали хуже идти. Проведут аудит, напишут, что всё нормально, и после него «откат» увеличится до 50 млн, а ВСУ получат 5 млн», — проиллюстрировал ситуацию «Контур 6».

«Навряд ли сядут, времена сейчас такие, что никто никого не садит. Но в существующие папочки страниц добавится, а на кое-кого заведут новые», — прокомментировала Любовь Г.

«Это на пару лет растянется, как раз к выборам 2024 года», — подытожила «Неважно».