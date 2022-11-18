Эль-Хасака, Сирия, , 10:56 — REGNUM Центральное командование армии США (CENTCOM) выступило с официальным заявлением по поводу обстрела одной из своих военных баз на территории Сирии.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается на веб-сайте CENTCOM, военная база Green Village, расположенная на северо-востоке Сирии, попала под обстрел в час ночи по местному времени.

«Нам неизвестно о жертвах или ущербе, причиненном ракетным обстрелом. Однако это нападение подвергает риску силы коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии и гражданское население. Мы расцениваем произошедшее, как попытку подрыва стабильности и безопасности Сирии и региона. Американские силы в регионе начали расследование инцидента», — говорится в сообщении.