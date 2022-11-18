Улан-Удэ, 18 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Для военнослужащих из Бурятии, принимающих участие в специальной военной операции, а также проходящих лечение в госпиталях, в республике готовят новогодние подарки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео правительства Бурятии Упаковка новогодних подарков для участников СВО. Бурятия

«Защитникам Родины из Бурятии с любовью». С такой надписью отправится более 13,5 тысячи новогодних подарков, 100 из них направят бойцам, которые находятся в госпиталях. Тем, кто сейчас находится далеко от дома, кто выполняет свой служебный долг, отправится частичка Родины», — говорится в сообщении.

В каждый новогодний мешочек, помимо сладостей, средств личной гигиены и тёплых носков, также вложены поздравительные письма солдатам от детей. В акции приняли участие школьники из Улан-Удэ и районов республики. Более того, дети сами сформировали отдельную коробку для военнослужащих с подарками и оберегами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 ноября в столице республики проводили в зону проведения СВО сформированный из числа мобилизованных жителей Бурятии и Якутии батальон. Подразделение вошло в состав десантно-штурмовой бригады.