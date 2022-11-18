Москва, , 10:51 — REGNUM Перспектива обмена гражданина России Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, на одного из граждан США сохраняется. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США Dea.gov

По его словам, американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Россия рассчитывает на положительный результат, но пока к общему знаменателю не пришли.

«Перспектива не просто сохраняется, а укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», — выразил надежду Рябков.

ИА REGNUM ранее сообщало, Москва предложила Вашингтону воспользоваться механизмом Совета Европы для передачи России осуждённых в США граждан РФ Константина Ярошенко и Виктора Бута.

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