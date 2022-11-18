Рябков: МИД России надеется на обмен Бута на гражданина США
Москва, 18 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Перспектива обмена гражданина России Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, на одного из граждан США сохраняется. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Россия рассчитывает на положительный результат, но пока к общему знаменателю не пришли.
«Перспектива не просто сохраняется, а укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», — выразил надежду Рябков.
ИА REGNUM ранее сообщало, Москва предложила Вашингтону воспользоваться механизмом Совета Европы для передачи России осуждённых в США граждан РФ Константина Ярошенко и Виктора Бута.
Читайте подробнее: МИД РФ подтвердил возможность обмена заключённых в США Ярошенко и Бута