Донецк, 18 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны киевских боевиков пострадала инфраструктура одной из крупнейших кондитерских фабрик в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 ноября в своём телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

U.S.Army ВСУ

«По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия «Лаконд». Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено», — уточнил Кулемзин.

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Представительство ДНР в СЦКК 18 ноября в телеграм-канале проинформировало, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли шесть населённых пунктов ДНР. Повреждены 18 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения.