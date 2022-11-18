Москва, 18 ноября 2022, 11:22 — REGNUM По итогам 2022 года падение ВВП России составит примерно 3,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.
«В первой половине 2023 года также ожидается спад ВВП из-за санкций на энергетический сектор и производство, а также постепенного прекращения в России мер стимулирования спроса — например, льготной ипотеки, — сказала Гейнц. — Снижение ВВП могло бы смягчить увеличение товарооборота с дружественными странами, например с Китаем, но ждать мгновенного роста не приходится. Ключевое значение для российской экономики в конце 2022 и начале 2023 годов будут иметь добыча и переработка нефти. Эмбарго ЕС, США и других стран на поставки российской нефти будет самым большим фактором неопределенности».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в III квартале 2022 года сократился на 4% в годовом выражении.
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