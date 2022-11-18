Москва, 18 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. По итогам 2022 года падение ВВП России составит примерно 3,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Investprofit.info ВВП России

«В первой половине 2023 года также ожидается спад ВВП из-за санкций на энергетический сектор и производство, а также постепенного прекращения в России мер стимулирования спроса — например, льготной ипотеки, — сказала Гейнц. — Снижение ВВП могло бы смягчить увеличение товарооборота с дружественными странами, например с Китаем, но ждать мгновенного роста не приходится. Ключевое значение для российской экономики в конце 2022 и начале 2023 годов будут иметь добыча и переработка нефти. Эмбарго ЕС, США и других стран на поставки российской нефти будет самым большим фактором неопределенности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в III квартале 2022 года сократился на 4% в годовом выражении.