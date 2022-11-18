Москва, 18 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Внезапный крах криптовалютной биржи FTX, который несет реальную угрозу обрушения фьючерсных рынков, можно сравнить с фиаско гигантской американской финансовой корпорации Lehman Brothers, которое привело к глобальному финансовому кризису 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к более жесткому надзору за криптовалютными рынками после неожиданного краха крупнейшей криптовалютной биржи FTX, который на прошлой неделе погрузил всю криптоиндустрию с оборотом в триллионы долларов в хаос, — сказал профессор. — Внезапное банкротство крупной криптовалютной биржи, исчезновение 1 миллиарда долларов клиентских средств и неблагоприятные последствия для миллионов держателей и инвесторов криптоактивов демонстрируют необходимость более эффективного надзора за криптовалютными рынками».

По его словам, незаконное слияние активов клиентов, отсутствие прозрачности операций и многочисленные конфликты интересов участников стали постоянными явлениями на криптобиржах в различных странах.

«Внезапный крах криптовалютной биржи FTX, который несет реальную угрозу обрушения фьючерсных рынков, можно сравнить с фиаско гигантской американской финансовой корпорации Lehman Brothers, которое привело к глобальному финансовому кризису 2008 года. Поэтому крах криптовалютной биржи несет серьезную угрозу всему американскому финансовому рынку и финансовой стабильности экономики США, — уверен Ильинский. — Регулярно присутствующий на заседаниях Палаты представителей и Сенате США основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид является одним из крупнейших мега-доноров демократов и влиятельным сторонником американской криптовалютной индустрии. Если в марте, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Бэнкман-Фрид входил в 100 самых богатых людей в мире, то сегодня его собственный капитал стал равен нулю! Поэтому крах FTX привлек пристальное внимание администрации Байдена и ведущих законодателей-демократов, которые раскритиковали FTX и призвали к усилению контроля над криптоиндустрией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, некоторые республиканцы заподозрили Демпартию в возможных финансовых связях с Киевом через обанкротившуюся криптобиржу FTX.