Москва, , 10:50 — REGNUM Отказ властей Молдавии впустить в республику троих граждан России, отправившихся для организации мероприятий во время фестиваля документального кино «Евразия. DOC», неприятно удивил министерство иностранных дел РФ. Об этом 17 ноября заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Он отметил, что молдавскую сторону заранее уведомили о приезде российской делегации. Между тем их несколько часов держали в аэропорту Кишинёва, после чего без объяснения причин отказали в праве въехать в страну. Кроме того, сотрудникам российского посольства не дали пообщаться с данными деятелями культуры.

«Всегда считали и продолжаем считать Молдову активным участником Содружества Независимых Государств. Решение молдавских властей о недопуске российских участников проекта СНГ, направленного на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества нам, мягко говоря, непонятно», — сказал Нечаев.

Российский дипломат призвал молдавскую строну объяснить данную ситуацию.