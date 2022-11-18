* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:47 — REGNUM В заявлении министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), адресованном участникам Московской консультативной встречи, говорится, что они не позволят какой-либо стране разместить военные объекты в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Хасан Каземи Коми, представитель президента Ирана по делам Афганистана, заявил, что нынешний кризис в Афганистане является результатом присутствия Америки и её союзников. Он добавил, что Исламская Республика Иран против возвращения США в Афганистан под предлогом участия в восстановлении страны.

МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал страны региона не предоставлять свою территорию и воздушное пространство другим государствам для использования против Афганистана.

Министерство не указало конкретно на какую-либо страну, но после того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в Кабуле в результате удара американского беспилотника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили протест Пакистану за предоставление им Соединённым Штатам своего воздушного пространства.

Есть сообщения, что США нанесли удар по лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через воздушное пространство Пакистана. Впрочем, пакистанские власти всегда это отрицали.

Среди других вопросов, которые представители стран-участниц подробно обсудили на встрече в Москве, ― установление стабильности и безопасности в Афганистане и регионе, присутствие террористических группировок.

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Внешнеполитическое ведомство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что за безопасность, стабильность и экономическое процветание региона страны несут общую ответственность и что необходимо принимать совместные меры, но это возможно и эффективно, если на таких встречах также присутствуют представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Московская встреча прошла без участия представителей радикалов.

Замир Кабулов, представитель президента России по делам Афганистана, сказал, что причиной не приглашения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является их неспособность сформировать инклюзивное правительство, несмотря на данные ими обещания. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что приветствуют деятельность региональных механизмов по Афганистану.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что безопасность и стабильность Афганистана и региона связаны, и поэтому, как независимое правительство, они обещают странам региона, что не позволят ни одному лицу или группировке нарушить стабильность в регионе, и принять серьёзные меры против «подрывных организаций.

Это заявление прозвучало на фоне того, что «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане нанёс несколько ракетных ударов по Таджикистану и Узбекистану с территории Афганистана. К тому же, по словам официальных лиц этих стран, увеличился наркотрафик из Афганистана в Среднюю Азию.

В МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали призыв к формированию всеобъемлющего правительства в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, во встрече по Афганистану «в московском формате», которая состоялась 16 ноября, приняли участие представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, участники призвали сформировать инклюзивное правительство в Афганистане.