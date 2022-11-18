Бангкок, 18 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против «гегемонии» и «конфронтации», а также за «стабильность» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Le Figaro.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«Мы не верим в гегемонию, конфронтацию. Мы верим в стабильность, мы верим в инновации», — заявил Эммануэль Макрон на саммите лидеров АТЭС в Таиланде.

Глава государства считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион — арена нарастающего соперничества между Китаем и США — должен опираться на свои региональные державы, в том числе на Францию.

«Мы находимся в джунглях, и у нас есть два больших и нервных слона. Если они сильно занервничают, они начнут драться друг с другом, и это станет большой проблемой для остальных жителей джунглей», — пояснил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к «растущему консенсусу» вокруг ситуации на территории бывш. УССР.