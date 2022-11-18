В Воронеже наградили водителей, спасавших жителей Херсона
Воронеж, 18 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Воронежских водителей, оказывавших помощь при перемещении жителей Херсона в безопасные районы, наградили 17 ноября в правительстве региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.
Благодарственные письма губернатора вручили сотрудникам МКП МТК «Воронежпассажиртранс», АО «Лискинское пассажирское автотранспортное предприятие» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3». Всего наград удостоены 60 воронежских водителей, которые спасли жизни тысяч херсонцев. Также по решению губернатора всем им будет выплачена премия. Дополнительные премии от администрации Воронежа получат водители муниципального «Воронежпассажиртранса».
Как сообщало ИА REGNUM, воронежские водители отправились в Херсон для оказания помощи в вывозе жителей в безопасные районы в октябре.