Воронеж, 18 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Воронежских водителей, оказывавших помощь при перемещении жителей Херсона в безопасные районы, наградили 17 ноября в правительстве региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Благодарственные письма губернатора вручили сотрудникам МКП МТК «Воронежпассажиртранс», АО «Лискинское пассажирское автотранспортное предприятие» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3». Всего наград удостоены 60 воронежских водителей, которые спасли жизни тысяч херсонцев. Также по решению губернатора всем им будет выплачена премия. Дополнительные премии от администрации Воронежа получат водители муниципального «Воронежпассажиртранса».

«Мы находились недалеко от линии соприкосновения, были связаны с напряжением и определенным риском, но весь водительский состав выполнял свою работу честно и добросовестно, потому что каждый хотел помочь», — приводит администрация Воронежа комментарий замгендиректора по безопасности МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Евгения Мурзы.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские водители отправились в Херсон для оказания помощи в вывозе жителей в безопасные районы в октябре.