Медведев заявил, что США рано или поздно бросят Киев
Москва, 18 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты всегда бросали своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Киевом, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
«Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз», — написал Медведев в телеграм-канале.
По его словам, отсюда и «утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве».