Москва, 18 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты всегда бросали своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Киевом, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, отсюда и «утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве».