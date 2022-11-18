Москва, , 10:44 — REGNUM России и США пока не о чем говорить по темам, связанным с киевским режимом. Об этом 18 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Balk

«По [Киеву] с ними просто не о чем говорить», — сказал замглавы МИД журналистам, рассказывая о диалоге с США.

Рябков пояснил, что если в разговоре возникает тема, связанная с ситуацией в бывш. УССР, то «это всё в жанре взаимного направления сигналов». При этом диалоги или переговоров пока быть не может из-за радикально противоположных позиций.