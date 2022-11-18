Благовещенск, , 10:55 — REGNUM Комплекс по сжижению природного газа, кислородно-азотный завод и производство сверхчистого неона в промышленных масштабах предложил создать в Амурской области губернатор региона Василий Орлов. Предложение было высказано на видеоконференции с участием полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства Приамурья. Заседание было посвящено сотрудничеству Китая и Дальнего Востока.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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Василий Орлов также предложил китайской стороне обратить внимание на проекты по развитию альтернативной энергетики, в том числе рассмотреть перспективы создания солнечного парка «Приамурский». В него предлагается включить две солнечные электростанции, общая мощность составит 30 МВт.

«Для реализации таких проектов у нас функционируют три территории опережающего развития в целях налоговой и административной поддержки бизнеса. Свои проекты на ТОР уже реализует 40 компаний с совокупным объёмом инвестиций 1,8 триллионов рублей. У нас сильная команда по работе с инвесторами. Наработан опыт совместной проектной работы по крупным международным объектам в логистике и энергетике. Мы понимаем сложности структурирования новых проектов, поэтому готовы помогать и сопровождать инициативы на всех этапах», — отметил губернатор Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти амурского Благовещенска, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска договорились о сотрудничестве с руководителями городов Китая Хэйхэ и Чжухай. Они намерены взаимодействовать в сферах экономики, науки, культуры, образования, и развития туризма.