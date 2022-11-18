Донецк, , 10:41 — REGNUM В ночь на 18 ноября вооружённые формирования бандеровцев обстреляли школу в центре Донецка. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости.

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что, по словам местных жителей, по школе было зафиксировано не менее пяти попаданий, в результате которых в ней выбило стёкла окон и посекло стены.

Также отмечается, что в результате обстрела никто не погиб, так как он произошёл во время действия режима комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России и США сейчас нет тем для обсуждений, касающихся киевского режима.