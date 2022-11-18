Грозный, 18 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наградить членов своей команды за обнаружение жалующихся на удержания из зарплаты. За установление личностей распространителей слухов о поборах он наградит «высшей наградой», заявил руководитель региона в ходе совещания с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чечни.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Как отметил чеченский лидер, авторы этих фейков якобы сообщают об удержаниях из зарплат бюджетников в Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который ведет активную поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации, и регионов Донбасса.

«Часто появляются слухи, что в РОФ имени А. А. Кадырова направляют деньги, удержанные из заработных плат бюджетных работников. И сейчас, когда мы помогаем жителям ДНР, ЛНР, некие «эксперты» вновь начали говорить об этом. Мол, мы забираем деньги людей и «пьем их кровь». Поручаю вам всем найти человека, у которого таким образом удержали зарплату. Это моё генеральное поручение и тот, кто найдёт, получит высшую награду», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, несколько лет назад в соцсетях неоднократно распространялась информация о якобы проводимых удержаниях из заработной платы бюджетников Чечни в общественный фонд. С одной из авторов таких сообщений — жительницей Надтеречного района Чечни Айшат И. — Кадыров встретился лично. В ходе встречи она отказалась от своих слов и претензий, высказанных к властям региона.