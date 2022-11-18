Уфа, , 10:39 — REGNUM Два завода по производству органических удобрений намерены построить в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что один завод намерены запустить в 2024 году в Уфимском районе. Здесь уже подобрана потенциальная площадка, идут переговоры с поставщиками технологического оборудования. Второй завод намерены разместить в Дюртюлинском районе, его планируют построить в 2025 году.

Отмечается, что на новых предприятиях намерены производить до 200 тысяч тонн органических удобрений в год. Готовая продукция будет поставляться в хозяйства Башкирии. На реализацию данных проектов необходимо будет направить 730,6 млн рублей.

«Проект для нас важный и нужный, поскольку его реализация решает задачи, связанные с вопросами экологии, урожайности сельскохозяйственных культур, а также сохранение плодородных почв», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Он предложил включить данный проект в перечень приоритетных, это позволит инвестору получить налоговые льготы.

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