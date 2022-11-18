Красноярск, 18 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Красноярске в ближайшие месяцы появится самый высокий флагшток с государственным флагом России. Об этом 18 ноября в своём телеграм-канале сообщил первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.

ИА REGNUM Флаг России

По его словам, флагшток с государственным флагом России установят на Николаевской сопке. Его высота составит 100 метров. Размеры флага — 33 на 22 метра. Вес полотнища — 80 килограммов.

Сейчас специалисты изготавливают конструкции для флагштока. Установка потребует сложных инженерных работ.

Пономаренко убеждён, что флаг, который можно будет увидеть из большинства районов Красноярска, станет одним из символов города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Красноярске появилась новая городская традиция, связанная с главными городскими часами. По праздникам и памятным датам часы исполняют различные мелодии.

Читайте также: Главные часы Красноярска замолчат на несколько дней