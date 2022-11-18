Донецк, , 10:34 — REGNUM На данный момент на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 30 тысяч бытовых абонентов остаются без электричества. Об этом 18 ноября сообщает министерство угля и энергетики ДНР в своём телеграм-канале.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По состоянию на 7.00 18 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 498 трансформаторных подстанций, 30 337 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за последние 24 часа энергетики восстанавливали последствия не только обстрелов боевиков ВСУ, но и разгула стихии.

Кроме того, отмечается, что аварийно-восстановительные бригады «Региональной энергопоставляющей компании» ведут устранение повреждений электросетей в разных районах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают неизбирательные артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры Новой Каховки.