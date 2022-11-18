Кострома, , 11:29 — REGNUM В Костромской области открыли первое отделение для комплексной реабилитации детей из глубинки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный детский реабилитолог региона Елена Соколова.

В отделении реабилитации Администрация Костромской области

Отделение на 15 коек заработало на базе санатория «Колос». В год оно сможет принимать около 300 пациентов в рамках программы обязательного медицинского страхования.

«Для нашего региона это большое событие. До этого момента дети, проживающие в районах области, были лишены комплексной реабилитации. У нас есть костромской реабилитационный центр, но в основном он загружен детьми из Костромы. У большинства семей из глубинки нет финансов, чтобы проживать рядом с ребёнком, пока он проходит лечение. Теперь эта возможность появилась — отделение работает в формате «мать и дитя». Сказать, что дети из глубинки были совсем брошены, нельзя. По месту проживания им делали массаж, с ними занимались гимнастикой в той или иной мере, но все это было не в комплексе. А это имеет очень большое значение», — сказала Соколова.

Отделение предназначено для детей в возрасте от 5 до 18 лет с ДЦП, заболеваниями нервной системы, кардиологическими, соматическими и другими патологиями. Каждому пациенту будут подбирать индивидуальную программу. С больными могут заниматься лечебной физкультурой, физиотерапией, водить на ультразвуковые процедуры, водолечение. Кроме этого, в отделении работает эрготерапевт — специалист по восстановлению бытовых навыков. Курс лечения в санатории составит от 14 до 21 дня.