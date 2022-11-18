Открылось первое отделение для реабилитации детей из костромской глубинки
Кострома, 18 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Костромской области открыли первое отделение для комплексной реабилитации детей из глубинки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный детский реабилитолог региона Елена Соколова.
Отделение на 15 коек заработало на базе санатория «Колос». В год оно сможет принимать около 300 пациентов в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Отделение предназначено для детей в возрасте от 5 до 18 лет с ДЦП, заболеваниями нервной системы, кардиологическими, соматическими и другими патологиями. Каждому пациенту будут подбирать индивидуальную программу. С больными могут заниматься лечебной физкультурой, физиотерапией, водить на ультразвуковые процедуры, водолечение. Кроме этого, в отделении работает эрготерапевт — специалист по восстановлению бытовых навыков. Курс лечения в санатории составит от 14 до 21 дня.