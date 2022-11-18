Магадан, 18 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб призванный из Магадана Антон Баранов. Об этом сообщили в городской мэрии.

Мэрия Магадана Антон Баранов

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«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Баранова Антона Игоревича. На защиту нашей Родины встали молодые ребята, и, к сожалению, мы теряем наших бойцов, а это большое горе для каждого из нас. Антон Игоревич с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, отдавшему жизнь за всех нас, за будущее наших детей. Светлая память и вечная слава доблестному воину!», — написано в некрологе.

Антон работал инженером в «Магаданэнерго», ему было 27 лет. Погиб при выполнении боевых задач 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе Республики Алтай состоятся церемонии прощания с добровольцами, погибшими в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР.