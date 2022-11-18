Пролетарск, Ростовская область, 18 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ростовской области мать двоих детей скончалась, отравившись грибами. За её жизнь медики боролись несколько суток.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грибы

Трагедия случилась в начале ноября в Пролетарске. Женщине стало плохо после употребления грибов. Когда состояние резко ухудшилось, родственники вызвали бригаду скорой помощи. Пациентка была доставлена в отделение токсикологии БСМП № 2, где впала в кому.

Как ранее сообщало донское управление Роспотребнадзора, с начала 2022 года в Ростовской области зафиксировали два случая отравления грибами — в Волгодонске и Волгодонском районе. В октябре на Дону также отмечались случаи пищевых отравлений дикорастущими грибами.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года под Петербургом от отравления скончалась заблудившаяся в лесу девушка. Ядовитые грибы она употребляла от голода.

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