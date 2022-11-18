Москва, , 10:37 — REGNUM У России и США сейчас нет тем для обсуждений, касающихся киевского режима. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 ноября журналистам.

Сергей Рябков Mid.ru

По его словам, позиции Москвы и Киева радикально противоположны. Если тема Киева возникает в том или ином разрезе, то всё происходит «в жанре взаимного направления сигналов». Ни диалог, ни тем более переговоры невозможны.

«По [киевскому режиму] с ними просто не о чем говорить», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что курс Вашингтона в отношении Киева не изменится после выборов в Конгресс США.

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