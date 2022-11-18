Екатеринбург,
18 ноября 2022, 11:12 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу на домашнем льду. Игра прошла 17 ноября.
Соперником свердловчан стал «Металлург» из Магнитогорска. Счёт игры составил 4:3.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Выход на лёд нападающего ХК «Автомобилист» Владимира Кузнецова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фанатская трибуна ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты команды «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Металлург» Денис Зернов и нападающий ХК «Автомобилист» Кёртис Волк
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник ХК «Автомобилист» Алексей Василевский «Металлург» и нападающий ХК «Металлург» Денис Зернов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник ХК «Металлург» Егор Яковлев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Металлург» Егор Коробкин и нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Автомобилист» Юхан Маттссон пропускает шайбу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьёв
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Кёртис Волк и нападающий ХК «Металлург» Майе Филипп
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Атака «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Куликов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный судья
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Степан Хрипунов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты ХК «Автомобилист» радуются победе над соперником
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщики ХК «Автомобилист» поздравляют команду с победой
Алексей Колчин © ИА REGNUM