Баку, 18 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Турпоток в Азербайджан из России в последнее время растёт, и азербайджанский президент Ильхам Алиев рассчитывает, что тенденция продолжится. Об этом он заявил 17 ноября на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишутиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Алиев отметил, что в неделю между странами совершается более 130 авиарейсов. Пока показатели не достигли тех, что были до пандемии, но есть предпосылки, что ситуация продолжит улучшаться.

«С учётом союзнического взаимодействия мы рассчитываем расширить повестку дня сотрудничества, поэтому количество рейсов будет расти», — сказал Алиев.

Он сообщил, что с начала года турпоток из РФ в Азербайджан вырос на 80%.

Напомним, в Баку 17 ноября прошёл Девятый российско-азербайджанский форум. Алиев назвал его «успешным» и отметил важность сотрудничества двух стран.