* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бамиан приговорил юношу и девушку к наказанию плетьми по обвинению в добрачных отношениях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Экзекуция была произведена публично на стадионе «Шахид Мазари» в административном центре провинции ― городе Бамиане.

Согласно источникам, эти двое молодых людей по имени Арзу и Мохаммад Иса приехали в Бамиан из Кабула для развлечений и осмотра достопримечательностей около 40 дней назад, были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в национальном парке Банде-Амирхан по подозрению в добрачной связи и приговорены к 39 ударам плетью каждый.

Источник под псевдонимом Сахи сообщил, что приговор был приведён в исполнение публично, и за происходящим наблюдали около тысячи человек, в том числе представители местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никому не позволили снимать фото/видео порки Мохаммада Исы и Арзу. Два человека, которые хотели сделать снимки, были немедленно арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и увезены в неизвестном направлении», ― добавил он.

Узнать мнение местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане по этому поводу не удалось.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже публично пороли молодых людей в других провинциях по аналогичным обвинениям.