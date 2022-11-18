Кострома, , 10:34 — REGNUM В Костромской области загорелось одно из зданий негосударственного приюта для животных «Право на жизнь». Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области. В результате ЧП погибли четыре кошки.

Спасение животных ГУ МЧС по Костромской области

По информации пожарных, возгорание заместили в 06:47 в тамбуре административного здания приюта. Пожар потушили спустя полчаса. Что именно горело, пока неизвестно.

Остальных 100 животных, находившихся в здании, эвакуировали. Сейчас они находятся в других помещениях приюта.

«Одновременно с ликвидацией пожара сотрудники МЧС вместе с работниками приюта проводили работы по спасению животных. Кошек выносили на руках через окна. Особенно сложно было с дикими четвероногими, которые попали в приют из подвалов и с улиц. Напуганные пожаром, они стали еще агрессивнее, царапались, кусались и пытались забиться в угол. А это верный путь к погибели, так как они могли получить отравление угарным газом», — говорится в сообщении МЧС.

Негосударственный приют «Право на жизнь» существует в Костромской области с 2013 года. В нем живет около 300 кошек и собак. Все расходы по содержанию животных оплачивают благотворители.