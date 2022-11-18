Кострома, 18 ноября 2022, 10:34 — REGNUM В Костромской области загорелось одно из зданий негосударственного приюта для животных «Право на жизнь». Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области. В результате ЧП погибли четыре кошки.
По информации пожарных, возгорание заместили в 06:47 в тамбуре административного здания приюта. Пожар потушили спустя полчаса. Что именно горело, пока неизвестно.
Остальных 100 животных, находившихся в здании, эвакуировали. Сейчас они находятся в других помещениях приюта.
Негосударственный приют «Право на жизнь» существует в Костромской области с 2013 года. В нем живет около 300 кошек и собак. Все расходы по содержанию животных оплачивают благотворители.